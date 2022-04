Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Schmiererei

Aalen (ots)

Frankenhardt: Person von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Am Dienstagvormittag gegen 10:20 Uhr befuhr eine 76-jährige Opel-Fahrerin die Straße Appensee in Richtung Randenweiler. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte dort in einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde die 76-Jährige schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18 000 Euro.

Crailsheim: Farbschmierereien

Zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagmorgen 10 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Vandale ein Jugendzentrum, sowie eine Halle in der Schönebürgstraße mit schwarzer Farbe. Dabei entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu dem Schmierfinken.

Crailsheim: Unfallflucht - Verkehrspolizei sucht Zeugen

Am Dienstag gegen 11:46 Uhr war ein Rettungswagen mit Sondersignal auf einer Einsatzfahrt auf der L2218 von Ilshofen in Richtung Roßfeld unterwegs. Etwa auf Höhe Maulach kam dem Rettungswagen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, der weder seien Fahrt verlangsamte, noch ausreichend Platz für die Weiterfahrt des Rettungswagens schuf. Daher musste die 33 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens hinter einem vorausfahrenden PKW ihr Fahrzeug anhalten. Das Fahrzeug des unbekannten Verkehrsteilnehmers touchierte im Vorbeifahren den Außenspiegel des Rettungswagens, so dass dieser beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Anschließend setzte der Fahrer seien Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des unbekannten Verkehrsteilnehmers handelt es sich vermutlich um einen dunklen BMW X5.

Die Verkehrspolizei Kirchberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9426-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell