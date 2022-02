Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen Nieheim, B 252, Höhe Abfahrt Holzhausen, Samstag, 26.02.2022, 02.40 Uhr

Nieheim (ots)

In der Nacht zu Samstag befuhr ein 18 jähriger Mann aus Schieder-Schwalenberg die B 252 von Brakel in Richtung Nieheim. In Höhe der Ortschaft Holzhausen kam der Audi des jungen Fahrers auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand ein Schaden von ca. 5.000 EUR. Da das Fahrzeug mit einem Gastank ausgestattet war, der bei dem Unfall beschädigt wurde, musste die Unfallstelle weiträumig abgesperrt werden, bis das Gas kontrolliert aus dem Tank entwichen war.

