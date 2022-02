Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mercedes-Fahrer fällt betrunken auf der Autobahn auf

Warburg (ots)

Durch die auffällige Fahrweise war eine Streife der Autobahnpolizei in der Nacht zu Freitag, 25. Februar, auf einen Mercedes aufmerksam geworden, der auf der A 44 mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Doch der Fahrer reagierte nicht auf Anhaltezeichen, fuhr zeitweise deutlich schneller als 200 km/h und verließ gegen 2:50 Uhr die Autobahn an der Abfahrt Diemelstadt in Richtung Warburg.

Eine Streife der Kreispolizeibehörde Höxter entdeckte gegen 3:40 Uhr das gesuchte Fahrzeug und konnte es in einem Warburger Wohngebiet für eine Kontrolle anhalten. Bei dem Fahrer, der zunächst keinen Führerschein vorweisen konnte, stellten die Beamten deutliche Anzeigen für einen Alkoholkonsum fest. Ein auf der Polizeiwache durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde.

Eine Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich der Frage, ob der Mann aktuell im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sind noch nicht abgeschlossen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell