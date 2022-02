Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgängerin muss von Fahrbahn springen

Bad Driburg (ots)

Bereits am Samstag, 12. Februar, gab es in Bad Driburg einen Vorfall, bei dem eine Fußgängerin zur Seite springen musste, um nicht von einem Auto angefahren zu werden. Nun sucht die Polizei Hinweise nach dem unbekannten Fahrzeugführer, der einfach weitergefahren war.

Um 11.30 Uhr war die 58-jährige Fußgängerin auf dem Fußweg zwischen der Lange Straße in Höhe einer Bäckerei und der Straße Am Katzohlbach in Richtung Supermarkt-Parkplatz gegangen. Am Ende des Fußweges wollte sie dann über die Straße Am Katzohlbach zu ihrem geparkten Pkw gehen.

Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befunden habe, sei plötzlich ein dunkelblauer Audi die Straße Am Katzohlbach aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommend mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dringenberger Straße gefahren.

Der Fahrer des Audis hatte sie anscheinend übersehen. Sie habe noch im letzten Moment von der Fahrbahn springen können, um einem Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern.

Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die 58-Jährige an der linken Hand, der linken Hüfte und dem rechten Knie. Ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern, entfernte sich der Audi-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Um Hinweise von möglichen Zeugen bittet die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell