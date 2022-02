Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geparkter Mercedes in Höxter beschädigt

Höxter (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in Höxter in der Westerbachstraße einen am Straßenrand geparkten Mercedes beschädigt. Er hat sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Vorfall muss sich in dem Zeitraum zwischen Samstag, 19. Februar, ab 1 Uhr, und Montag, 21. Februar, gegen 15.45 Uhr ereignet haben. Der graue Mercedes CLS 63 AMG war auf einem Parkplatz am Straßenrand in Höhe Hausnummer 20 abgestellt und wurde an der hinteren linken Ecke beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Zeugenhinweise unter 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell