Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Mühlhausen (ots)

In der Zeit von Sonntag 21.30 Uhr bis Montag 07.00 Uhr brachen Unbekannte in Mühlhausen, Steinweg, in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Diebe hatten es auf ein hochwertiges E-Mountainbike der Marke Specialized abgesehen, welches durch ein Fahrradschloss gesichert war. Das schwarze Fahrrad des Typs Kenevo SL Comp Carbon verfügt über einen Carbonrahmen und wird auf einen Wert von etwa 7500 Euro geschätzt. Wer Angaben zur Tat machen kann, oder wem das Fahrrad auffällt, wird gebeten sich bei der Polizei Mühlhausen unter der Nummer 03601 451-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell