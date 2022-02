Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am 12.02.2022 gegen 00:40 Uhr kontrolierten Polizeibeamten in der Ortslage Kallmerode den Fahrer eines PKW Mercedes Sprinter. Dabei wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Daraufhin wurde bei dem fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Bei der Kontrolle eines PKW Merceds Vito am 12.02.2022 gegen 01:45 Uhr in Leinefelde wurden bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt. Der freiwillige Drogenvortest war ebenfalls positiv. Bei dem fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am 13.02.2022 gegen 00:05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Worbis, am Untertor einen PKW Opel Vectra. Dabei wurde festgestellt, dass der fahrzeugführer sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ein gerichtsverwertbaret Test ergab einen Wert von 0,60 Promille.

Auch bei dem Fahrer eines PKW Mercedes, den Polizeibaemte am 13.02.2022 gegen 00:50 Uhr in Deuna kontrollierten wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell