Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Autos in Mühlhausen beschädigt - Diebe entwenden Fahrzeugembleme und zerstechen Reifen

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls an Kraftfahrzeugen. Seit Sonntag wurden Anzeigen aufgenommen, weil Unbekannte im Bereich der Mühlhäuser Innenstadt von sieben Autos die Embleme diverser Fahrzeughersteller abmontiert haben. Hierbei entstanden an den Fahrzeugen Sachschäden. An zwei Autos wurde zudem der jeweils linke Vorderreifen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell