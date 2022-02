Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

Am 12.02.2022 gegen 08:00 Uhr beabischtigte der Fahrer eines LKW in der Josef-Rodenstock-Straße in Heiligenstadt rückwärts auf das Gelände einer dort ansässigen Firma zu fahren. Dabei übersah er einen großen Stein, stieß dagen und verschob ihn leicht. Dabei wurde der LKW und ein Betonrandstein beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500,- Euro.

Am Samstag dem 12.02.2022 gegen 21:25 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW die L 2006, von Mengelrode in Richtung Heiligenstadt. Als plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn überquerte konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit dem Tier zusammen. Das Tier flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Mit einem unbekannten Tier stieß am Samstag,dem 12.02.2022 gegen 22:05 Uhr auf der Landstraße 2022 zwischen Kalteneber und Heiligenstadt der Fahrer eines PKW VW zusammen. Dabei wurder der PKW an der Beifahrertür beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 500,- Euro angegeben.

