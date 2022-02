Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mini Bagger auf Abwegen

Steigerthal (ots)

Auf Grund eines Verkehrsunfalls war die Ortsverbindungsstraße Steigerthal-Buchholz am Samstag Mittag über 2 Stunden gesperrt. Doch was war passiert? Ein Anhänger mit Minibagger, welcher hinter einem Fahrzeug mitgeführt wurde, kippte etwa 500 Meter nach der Ortslage Steigerthal, in einer Rechtskurve, um. So dass in der Folge das Fahrzeugheck angehoben wurde und der PKW Volvo mittig auf der Fahrbahn stehen blieb und diese somit komplett blockierte. Nach der Bergung des Fahrzeuggespannes konnte die Straße gegen 14:00 Uhr wieder freigegeben werden. Nach bisherigen Ermittlungen war nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Unfall. Es entstand ein Schaden von etwa 1000,- Euro an dem Anhänger/ Bagger sowie der Fahrbahn.

