Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Drogeneinfluss

Artern (ots)

Am Freitag wurden bei Verkehrskontrollen in der Arterner Wasserstraße und der Lindenstraße in Bad Frankenhausen zwei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Die beiden jungen Männer wurden einer Blutentnahme zugeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell