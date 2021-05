Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung - schwerer Verkehrsunfall in der Abfahrt von der B42 auf die B260

Lahnstein (ots)

Am Mittwoch, 19.05.2021 ereignete sich um 05:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B260. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Loreley befuhr den Abfahrtsbereich der B260 aus Richtung der B42 kommend, um in Fahrtrichtung Bad Ems zu fahren. Ihm kam in der Abfahrt eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus der VG Bad Ems-Nassau auf seiner Spur entgegen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung, sowie einem Ausweichmanöver in Richtung der Schutzplanke, konnte der PKW-Fahrer einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrzeugführer mussten durch die Feuerwehr aus ihren PKW befreit werden. Sie wurden mit teilweise schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Abfahrtsbereich war in beide Richtungen im Zuge der Bergungsmaßnahmen für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

