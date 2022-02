Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Lagerhalle

Rottleben (ots)

Am Samstagabend wurde der Diebstahl von mehreren ferngesteuerten Spielzeugautos und Makita-Werkzeugen in Rottleben angezeigt. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen Unbekannte im Zeitraum von Mitte Dezember bis zum Samstag gewaltsam in eine Lagerhalle ein. Die Höhe des Schadens konnte vom Eigentümer nicht beziffert werden.

