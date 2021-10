Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kia Stinger gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Ulzburger Straße in Norderstedt in Höhe des Cordt-Buck-Weges zum Diebstahl eines Kia Stingers von dem Gelände eines Autohauses gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte den blauen Pkw mit Hamburger Kennzeichen aus dem Baujahr 2018 zwischen 16:00 und 09:00 Uhr.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen am Morgen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Pkw bzw. über tatrelevante Beobachtungen unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell