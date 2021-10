Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kontrolle über Auto verloren

Mit schweren Verletzungen kamen am Donnerstag zwei Senioren ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr bei Erbach. Ein 82-Jähriger fuhr mit seinem BMW in der Degenfelder Straße in auswärtige Richtung. Am Ortsende fuhr er an einer Verkehrsinsel links vorbei. Auch im folgenden Kreisverkehr fuhr er links vorbei. Danach geriet der BMW nach links von der Fahrbahn ab und blieb in einer Wiese stecken. Bei dem Unfall erlitten der 82-Jährige und seine 81-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

