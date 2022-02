Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf dem Dach gelandet

Roßleben (ots)

Am Samstagmorgen verlor eine 35-jährige Autofahrerin zwischen Ziegelroda und Roßleben auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug rutschte in den Straßengraben und überschlug sich letztlich. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, die Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell