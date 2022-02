Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike geklaut

Nordhausen (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag zum Freitag stahlen Unbekannte ein E-Bike, welches in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Schärfgasse abgestellt war. Zunächst wurde die Eingangstür zum Haus mittels eines spitzen Gegenstandes aufgehebelt, um sich Zutritt zu verschaffen, um dann in der weiteren Folge das mittels Kettenschloss gesicherte Bike der Marke Radlon, Farbe schwarz-weiß samt Fahrradhelm im Wert von mindestens 1000,- Euro zu entwenden.

