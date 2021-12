Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einbrecher am Werk+++Einbruch in Supermarkt+++Balkonkletterer unterwegs +++Widerstand +++Mann bespuckt und beleidigt Busfahrer+++Schläge ins Gesicht +++Sachbeschädigung an mehreren Autos

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Erdgeschosswohnung verläuft ohne Beute, Wiesbaden-Biebrich, Teplitzstraße, Freitag, 10.12.2021, zwischen 12:00 Uhr und 22:20 Uhr

(Fu)Unbekannte Täter gelangten über den Balkon der Erdgeschosswohnung zum Schlafzimmerfenster und hebelten selbiges auf. Der oder die Täter verschafften sich dann Zutritt zur Wohnung. In der Wohnung durchsuchten und durchwühlten die Täter alle Zimmer. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme wurde keine Beute bekannt. Der oder die unbekannten Täter flüchteten durch das Einstiegsfenster in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Supermarkt,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 11.12.2021, 04:47 Uhr

(wo) Wie der Wiesbadener Polizei am frühen Samstagmorgen bekannt wurde, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Supermarkt in der Mainzer Straße und entwendeten Zigaretten. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die Täter eine Zugangstür aufhebelten und sich so Zutritt in den Geschäftsraum verschafften. Im Kassenbereich des Marktes hebelten die Diebe den Zigarettenschrank auf und nahmen die Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen, ca. 180-190cm groß, handeln. Ein Täter trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen auf der Seite, ein blau/weiß kariertes Hemd, schwarze Schuhe, eine Kapuze, eine MNB und eine Umhängetasche. Der zweite Täter war bekleidet mit einer Jeans, einem dunklen Anorak, einer gelb/schwarzen Bommelmütze mit grauem Bommel und schwarzen Schuhen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Balkonkletterer unterwegs,

Wiesbaden, Kloppstockstraße, Samstag, 11.12.2021, 16:50 - 17:20 Uhr

(Pk) In der Kloppstockstraße sind Unbekannte am Samstag in den frühen Abendstunden auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses geklettert. Die unbekannten Täter hebelten dort die Balkontür auf und durchsuchten das Schlafzimmer der Wohnung. Danach flüchteten die Täter vom Tatort. Angaben zu dem Stehlgut konnte von dem Geschädigten bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Hinweise können unter der Telefonnummer (0611) 345-0 eingereicht werden.

4. 17-Jähriger leistet Widerstand,

Wiesbaden, Kronprinzenstraße, Freitag,10.12.2021, 22:20 Uhr

(wo) Freitagnacht widersetzte sich ein 17-Jähriger in der Kronprinzenstraße gegen seine Festnahme und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Der junge Mann sollte einer Personenkontrolle unterzogen werden, nachdem er zuvor ein geparktes Auto beschädigt hatte. Bei seiner Festnahme beleidigte der Jugendliche die Polizeibeamten, versetzte einem Beamten einen Kopfstoß und trat um sich. Da der 17-Jährige augenscheinlich unter Alkohol-und Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und mehrere Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

5. Mann bespuckt und beleidigt Busfahrer, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Samstag, 11.12.2021, 13:40 Uhr

(Pk) In der Goerdelerstraße kam es am Samstag gegen 13:40 Uhr zu einer Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil eines Busfahrers. Nach vorangegangenen Streitigkeiten beleidigte ein 38-Jährige Wiesbadener den Busfahrer und spuckte ihm anschließend ins Gesicht. Gegen den Aggressor wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Schläge ins Gesicht,

Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 11.12.2021, 13:38 Uhr

(Pk) Am Samstagmittag kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug ein 38-jähriger Wiesbadener einem Passanten zwei Mal ins Gesicht. Im Anschluss wollte der Delinquent flüchten, woran er durch Zeugen gehindert wurde. Im weiteren Verlauf stieß der Täter einen der hinzugeeilten Helfer zu Boden, wobei sich dieser die Schulter ausrenkte. Den Täter erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung in zwei Fällen.

7. Sachbeschädigung an mehreren Autos,

Wiesbaden, Berliner Straße, Samstag, 11.12.2021, 11:30 Uhr

(Pk) In der Nacht vom Freitag, den 10.12.2021 auf Samstag, den 11.12.2021 kam es im Bereich der Berliner Straße in Wiesbaden Erbenheim zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen. Hierbei zerstachen die unbekannten Täter bei drei Fahrzeugen die Reifen und flohen danach vom Tatort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich auf dem 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

8. Mutter bei Unfall verletzt-Tochter unverletzt, Wiesbaden, Dotzheim, Holzstraße / Wiesbadener Straße, Freitag, 10.12.2021, 17:30 Uhr

(Fu)Am Freitagabend wurden bei einem Abbiegeunfall in Wiesbaden-Dotzheim eine 32-jährige Fußgängerin aus Wiesbaden leicht verletzt. Ihre fünf Jahre alte Tochter blieb unverletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 55-Jähriger aus Diez mit seinem Suzuki Swift die Holzstraße in Richtung Wiesbadener Straße. Beim Linksabbiegen übersah der Autofahrer die über den Fußgängerüberweg laufende Frau und ihre Tochter. Die Frau wurde bei der Kollision nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung in einem Wiesbadener Krankenhaus entlassen werden.

