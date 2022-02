Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht unterwegs

Nordhausen (ots)

Bei der Kontrolle eines E-Scooter Fahrers am Samstag-Abend in der Halleschen Straße wurde festgestellt, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Test verlief positiv auf Amphetamine, so dass im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

