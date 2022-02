Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hain/Neuheide (ots)

Am Montag um 11.25 Uhr ereignete sich auf der Bundestraße 4 zwischen Hain und Neuheide ein Verkehrsunfall. Ein Transporter der Marke Nissan aus dem Unstrut-Hainich-Kreis befuhr die Bundesstraße 4 aus Richtung Sondershausen in Richtung Nordhausen. Im gegenwärtigen Verkehr, in Richtung Sondershausen, überholte ein vermutlich silberner Pkw Kia einen schwarzen VW. Der Kia übersah hierbei den Transporter, sodass dieser ausweichen musste und seitlich mit der Leitplanke kollidierte, um den Frontalunfall zu verhindern. Der silberne Kia setzte seine Fahrt in Richtung Sondershausen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fahrer des Kia wird wie folgt beschrieben: geschätztes Alter 60-65 Jahren, graue Haare, der Herr trug weder einen Bart, noch eine Brille.

Die Polizei Nordhausen bittet darum, dass sich Verkehrsteilnehmer, die den Unfall gesehen haben, unter der Nummer 03631 96-0 melden und ihre Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen oder den silbernen Kia schildern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell