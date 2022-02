Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine Leichtverletzte nach Vorfahrtsunfall (08.02.2022)

St. Georgen (ots)

Bei einem Unfall verletzt hat sich eine Autofahrerin am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Einmündung der Straßen Landesstraße 175 und Feldbergstraße. Eine 83-jährige Honda Civic Fahrerin bog von der Feldbergstraße kommend nach links ab und missachte dabei die Vorfahrt eines 54-Jährigen, der mit einem Fiat Doblo in Richtung Langenschiltach unterwegs war und der abknickenden Vorfahrtsstraße folgte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am Fiat schätzte die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

