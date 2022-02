Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (08.02.22)

Radolfzell (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden ist es am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, in der Eisenbahnstraße gekommen. Ein 25-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro fuhr auf eine Mercedes C-Klasse einer 22-Jährigen auf, als diese anhalten musste. Die Insassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

