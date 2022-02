Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Netto Markt (04./05.02.22)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in den Netto Markt in der Sepp-Biehler-Straße, der in der Nacht von Freitag auf Samstag verübt worden ist. Unbekannte versuchten sich mittels eines Glasschneiders, mit dem sie ein größeres Loch in die Haupteingangstür schneiden wollten, Zugang zum Ladengeschäft zu verschaffen. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. An der Eingangstür entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter 07531 995-0 in Verbindung zu setzen.

