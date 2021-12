Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Führerschein sichergestellt

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 01.12.2021, gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 45-jährige Frau aus Geldern mit ihrem Pkw die Thorenstraße aus Richtung Dickstraße in Fahrtrichtung Bönninghardter Straße. Dabei kam ihr, auf ihrer Fahrbahn ein Pkw entgegen, dem sie ausweichen musste. Beim Ausweichen wurde der Pkw der 45-Jährigen noch vom entgegenkommenden Pkw am Heck touchiert. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort. Nach Zeugenaussagen und polizeilichen Ermittlungen konnte eine 63-jährige Frau aus Xanten als Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Fahrzeuges ermittelt werden. Der Führerschein der 63-Jährigen wurde sichergestellt. Die 45-Jährige Frau wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand zudem ein mittlerer Sachschaden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden ebenfalls sichergestellt.

