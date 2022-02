Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Linienbus rutscht gegen Lastwagen (07.02.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, den ein Fahrer eines Linienbusses am Montag gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 5701 zwischen Biesingen und Sunthausen verursacht hat. Ein 56-jähriger Busfahrer fuhr an einen Kreisverkehr und kam auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. Der Bus rutschte in den Kreisverkehr, in dem sich ein 42-Jähriger mit einem Daimler Benz Atego Lastwagen befand. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Blechschaden.

