POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Autofahrer von Sonne geblendet

Sulz (ots)

Weil ein Autofahrer am Dienstagmorgen auf der Bergfelder Klinge von der Sonne geblendet wurde, geriet er mit seinem Firmenwagen gegen die Leitplanke. Der 42-Jährige war kurz vor dem Kreisverkehr nach Holzhausen, als er deswegen kurz die Orientierung verlor und zu weit nach rechts kam. An der Karosserie des Opel entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ist, steht noch nicht fest.

