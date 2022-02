Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Baum fällt in Ovelgönne auf fahrenden Pkw ++ kein Personenschaden ++ Pkw nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 18.02.22, befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw gegen 20:00 Uhr die Oberströmische Seite (L864) in Ovelgönne, in Richtung B 211, als sturmbedingt ein Straßenbaum entwurzelt wurde und auf das Dach des Opel Corsa stürzte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden am nicht mehr fahrbereiten Pkw wird auf 3000,- EUR beziffert.

