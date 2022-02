Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw fährt gegen umgestürzten Baum auf A 29 im Bereich Emstek, LK CLP + Sachschaden + Sperrung der Richtungsfahrbahn

Delmenhorst (ots)

Am 18.02.22 kam es orkanbedingt gegen 23:15 Uhr auf der A29 im Bereich der Gem. Emstek, LK Cloppenburg, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei war ein Baum auf die Fahrbahn der A 29, Richtung Autobahndreieck (AD) Ahlhorn, gestürzt. Einem 21-jährigen Pkw-Führer gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß mit dem quer über den Seiten- und Hauptfahrstreifen liegenden Baum zu verhindern. Während der Fahrzeugführer unverletzt blieb, entstand am Pkw ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro. Die A29 musste an der Unfallstelle in Fahrtrichtung AD Ahlhorner Heide bis zum 19.02.22, um 01:05 Uhr, halbseitig gesperrt werden, bis der Baum durch die zuständige Autobahnmeisterei Wildeshausen entfernt worden war. Es kam hierbei zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

