Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder. Festnahme am Bahnhof - Gemeinsame Presserklärung von Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen (2. Februar 2022) nahmen Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos einen 24-jährigen Mann am Bahnhof in Schieder fest. Der Mann hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Bedrohungen im familiären Umfeld ausgesprochen, die sehr ernst zu nehmen waren. Er drohte Familienangehörigen mit dem Tod und setzte sich aus dem Kreis Lippe ab. Lippische Ermittler erwirkten deshalb beim Amtsgericht Detmold einen Haftbefehl gegen ihn wegen Körperverletzungsdelikten, Bedrohung und Nötigung. Die Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige Mittwochmorgen mit einem Zug in Richtung Schieder fuhr. Da nicht auszuschließen war, dass der Mann bewaffnet war, wurde zur Festnahme des Mannes ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Der Mann ließ sich um kurz nach 9 Uhr widerstandslos festnehmen, als er den Zug verlassen hatte. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen fanden die Beamten Reizgas und ein Messer.

