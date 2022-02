Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Kreispolizeibehörde Lippe - Durchsuchung wegen Verdachts des illegalen Glücksspiels.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (03.02.2022) durchsuchte die lippische Kripo im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Detmold und der Kreispolizeibehörde Lippe wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Glücksspiels ein Vereinscafé in der Stiftstraße. Ein 32-jähriger Lemgoer wird verdächtigt, in den Räumlichkeiten des Cafés unrechtmäßig Glücksspiel in Form von Karten- und Automatenspielen zu veranstalten. Nach mehrmonatigen Ermittlungen stellte die Polizei Lippe gemeinsam mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei nun umfangreiches Beweismaterial bei der Durchsuchung sicher. Gegen 22 Uhr hielten sich 20 Personen in den Vereinsräumen auf. Darunter waren zwei Frauen. Die polizeilichen Einsatzkräfte stellten vier Pokertische und neun illegale Geldspielautomaten sicher. Darüber hinaus wurden zwei PTB-Waffen, ein Luftgewehr, ein Messer, kleinere Mengen Betäubungsmittel, etwa 17.000 Euro Bargeld und 18 Kisten Parfümplagiate sichergestellt. Bei der Durchsuchung der Räume wurde auch Diebesgut aufgefunden. Neben zwei E-Bikes fanden die Beamtinnen und Beamten zehn Scangeräte, die in der Gastronomie Verwendung finden. Wert etwa 6.000 Euro. Es wurden mehrere Verfahren wegen der Teilnahme an illegalem Glücksspiel, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Hehlerei eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

