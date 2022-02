Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Zeitungen brennen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen (2. Februar 2022) war ein Polizeibeamter aus Detmold mit seinem privaten Fahrzeug auf dem Weg zur Dienststelle. Gegen 5:20 Uhr sah er in der Bushaltestelle "Auf den Klippen" in der Hans-Hinrichs-Straße einen Feuerschein. Dort brannten abgelegte Zeitungsstapel. Eine angeforderte Streifenwagenbesatzung konnte das Feuer mit Hilfe des Bord-Feuerlöschers löschen. Ihre Hinweise auf einen Verursacher des Feuers richten Sie bitte unter 05222/98180 an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell