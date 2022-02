Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Ursache für Brand ermittelt.

Lippe (ots)

Wie wir bereits berichteten, brannte am frühen Dienstagmorgen (01.02.2022) ein leerstehender Gewerbegebäudekomplex an der Augustdorfer Straße in Pivitsheide (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5135863). Am heutigen Vormittag (02.02.2022) suchten Brandermittler der Kripo den Tatort auf. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Brandursache eindeutig um Brandstiftung handelt. Die Schadenhöhe am Gebäude kann nicht genau beziffert werden, da es bereits vor dem Brand abrissreif war. Das Kriminalkommissariat 1 sucht weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können: Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell