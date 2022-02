Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Kükenbruch. Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen.

Lippe (ots)

Im Bereich der Straße Bögerhof (L 758) kam es am späten Dienstagabend (01.02.2022) zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Ein 18-Jähriger aus dem Extertal war gegen 22.00 Uhr mit seinem VW auf der Heinrich-Drake-Straße unterwegs. Er fuhr bis zur Einmündung auf die L 758, hielt und beabsichtigte nach links in Richtung Rinteln abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den Renault einer 65-Jährigen aus Schieder-Schwalenberg, die von links aus Richtung Rinteln kam, so dass beide Fahrzeuge gegeneinander prallten. Während der 18-Jährige und sein 56-jähriger Beifahrer unverletzt blieben, zog sich die Frau durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie ins Klinikum. VW und Renault mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Hinweise zum Unfall richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat, Rufnummer (05231) 6090.

