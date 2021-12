Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher läuft durchs Kamerabild/ Stein gegen Schaufensterscheibe/ Versuchter Wohnungseinbruch

Iserlohn (ots)

Über eine Sicherheitskamera und ihre Handy-App konnte eine Iserlohnerin am Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher an ihrem Haus am Bixterhauser Hellweg beobachten. Das System meldete die erste Bewegung um 18.21 Uhr. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich eine männliche Person mit schwarzer OP-Maske, heller Mütze und dunkler Jacke durch den Garten liäuft. Drei Minuten später entfernte sich der Unbekannte - vermutlich aufgeschreckt entweder von der Alarmanlage oder den bellenden Hunden im Haus. Die alarmierte Polizei stellte tatsächlich Hebelspuren an einer Terrassentür fest. Die Beamten sicherten die Spuren.

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Stein gegen die Fensterscheibe eines Juweliers an der Wasserstraße geworfen und das Fenster dabei beschädigt.

Unbekannte haben am Dienstagmorgen zwischen 7 und 14.30 Uhr versucht, in eine Wohnung an der Hagener Straße einzubrechen. Im Schloss wurde ein Schüssel abgebrochen und die Tür ist verzogen. (cris)

