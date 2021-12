Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale in der Trinkhalle/ Buswartehalle beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Eine 48-jährige Lüdenscheiderin und ein 55-jähriger Lüdenscheider haben am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in einer Trinkhalle an der Worthstraße randaliert. Weil sie angeblich von einem anderen Gast "angeschaut" wurde, begann die Frau, in der Gaststätte herumzuschreien. Als eine Mitarbeiterin sie aufforderte, zu bezahlen und das Lokal zu verlassen, warf die 48-Jährige mehrere Bierflaschen hinter die Theke, verpasste der Bedienung einen Faustschlag und kniff ihr ins Gesicht. Der Begleiter der 48-Jährigen schlug die Mitarbeiterin auf den Hinterkopf. In dem Gerangel fiel die Bedienung hin. Weitere Gäste griffen ein und brachten die 48-Jährige zu Boden. Auch gegen sie holte die Frau zum Schlag aus und wehrte sich mit einer Bierflasche. Die Bedienung wurde leicht verletzt. Außerdem wurde ein Oberteil einer Helferin zerrissen. Die hinzu gezogene Polizei schrieb Anzeigen wegen gefährlicher bzw. einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Das Paar folgte dem Platzverweis der Polizei nur sehr widerwillig und unter Androhung von Folgemaßnahmen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ein Glaselement eines Bushaltestellen-Unterstandes an der Volmestraße zerstört. Der Schaden an der Haltestelle "Brügge DRK" wurde gegen 5.15 Uhr entdeckt und der Polizei gemeldet. Polizeibeamte fegten die Scherben an die Seite. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell