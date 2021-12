Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Werkzeuge

Meinerzhagen (ots)

Zwischen dem 22. Dezember und Mittwochmorgen sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Immecker Straße eingebrochen. Sie rissen ein elektrisches Schloss aus der Wand und überbrückten ein Kabel, so dass sich ein Hallentor öffnete. In der Garage stand ein Werkstattwagen. Aus diesem wurden zwei Leitern, vier Messlaser sowie eine ganze Reihe von Schlagbohrern, Bohrmaschinen und Akkuschraubern samt dazugehörigen Akkus und Ladegeräten (alles Geräte der Marken Hilti und Würth) gestohlen. (cris)

