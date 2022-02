Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kasse und Bargeld gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (31.01.-01.02.2022) durch ein Fenster in ein Lebensmittelgeschäft in der Mittelstraße ein. Die Einbrecher flüchteten mit einer elektronischen Kasse sowie einer geringen Summe Bargeld. Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer (05231) 6090.

