Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbruch in Grundschule.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag (28.-30.01.2022) brachen bislang Unbekannte in eine Grundschule an der Straße "Am Müllerberg" in Bad Meinberg ein. Sie öffneten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Laptops, eine Apple TV-Box, einen Beamer und mehrere mobile Musik-Boxen der Marke "JBL". Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

