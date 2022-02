Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1.-2. Februar 2022) gewaltsam in mindestens vier geparkte Fahrzeuge in der Lemgoer Innenstadt ein. In zwei Fällen stahlen sie Debitkarten, mit denen sie anschließend Einkäufe tätigten. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe und, da in allen Fällen Glasscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen worden sind, ist von einem Zusammenhang der Taten auszugehen.

Auf einem Hinterhof-Parkplatz der Breiten Straße war ein grauer BMW der 3er-Serie das Objekt der Begierde. Die Täter erbeuteten eine Umhängetasche der Marke "Armani". In diesem Fall lässt sich die Tatzeit auf zirka 2:15 Uhr festlegen.

In der Lageschen Straße gingen sie einen grauen Ford Kuga an. Hier blieb es beim angerichteten Sachschaden, da sie keine Wertgegenstände in dem Wagen vorgefunden haben.

Aus einem blauen Hyundai, der auf einem Hof in der Stiftstraße geparkt war, stahlen die Diebe eine Geldbörse mit persönlichen Papieren. Mit einer erlangten Debitkarte kauften sie später für einen dreistelligen Eurobetrag ein.

Auch bei dem Eindringen in einen Renault Master, der im Rampendal stand, erbeuteten die Täter neben Bargeld eine Debitkarte. In diesem Fall tätigten sie Einkäufe für einige wenige Euro.

Wem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in dem Zusammenhang etwas aufgefallen ist, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261/9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell