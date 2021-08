Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtiger nach Raubstraftat in Neubrandenburg schnell ermittelt

Neubrandenburg (ots)

Am 04.08.2021 wurde die Polizei über den Notruf über einen Raub an einer Bushaltestelle der Neustrelitzer Straße informiert. Der geschädigte 15-jährige Jugendliche befand sich gegen 19:30 Uhr mit anderen Personen am Wartehäuschen. Über die mitgeführte Bluetoothbox spielte er Musik ab, als plötzlich eine männliche Person auf Ihn zukam, einen Schlag gegen den Körper versetzte und mit dem Gerät den Ort verließ. Der Tatverdächtige konnte durch den Geschädigten, die an der Bushaltestelle Anwesenden sowie Anwohner der umliegenden Wohnhäuser übereinstimmend beschrieben werden. Durch sofortige Ermittlungen konnte die Wohnanschrift des Mannes bekannt gemacht und ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Neubrandenburg erwirkt werden. Da der Wohnungsinhaber nicht auf Klingeln und Klopfen reagierte, wurde ein Schlüsseldienst zur Türöffnung hinzugerufen. Bevor ein Mitarbeiter der Firma den Zugang zur Wohnung ermöglichen konnte, öffnete der 32-jährige Tatverdächtige leicht bekleidet. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten konnte die Musikbox jedoch nicht aufgefunden werden. Dennoch wird gegen den Mann nun durch das Kriminalkommissariat wegen des Verdachts des Raubes ermittelt.

Bei allen Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Die Musikbox hat einen Wert von etwa 500 Euro.

Einen ausdrücklichen Dank richtet die Polizeiinspektion Neubrandenburg an die zahlreichen Hinweisgeber, die den Ermittlungserfolg durch ihre Hinweise ermöglicht haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell