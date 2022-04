Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 18. April 2022, zwischen 8.00 Uhr und 16.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kinderfahrrad, welches an einem Verkehrszeichen in der Schneiderkruger Straße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 23. April 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in Falkenrotter Straße, das an einem Verbrauchermarkt abgestellte Pedelec des Herstellers Fischer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 27. April 2022, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.45 Uhr entwendeten unbekannte Personen ein Pedelec des Herstellers Gudereit. Das Fahrrad war mittels Rahmenbügelschloss und Kettenschloss verschlossen am Fahrradstand des Bahnhofs in Lutten abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 27. April 2022, 17.10 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Kleinkraftfahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. April 2022, zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Audi Q5, welcher auf einem Parkplatz der Hauptstraße vor dem Rathaus stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

