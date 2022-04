Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in Heimatvereinshütte

Am Dienstag, den 26. April 2022, zwischen 15.00 Uhr und 21.15 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in die Hütte des Heimatvereins am Eichenweg ein und beschädigten diese. Zudem wurde der Bereich vermüllt hinterlassen und aus der Hütte wurde Alkohol entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Bösel- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 27. April 2022, gegen 11.25 Uhr führte ein 69-jähriger Mitarbeiter des Ordnungsamtes verkehrsüberwachende Maßnahmen im Bereich der Friesoyther Straße durch. Hierbei dokumentierte er Verkehrsverstöße durch fotografische Aufnahmen. Nachdem ein 41-jähriger aus Dinklage, aufgrund eines Verkehrsverstoßes durch den Mitarbeiter fotografiert wurde, fuhr er zunächst über die Straße und dann über den Bürgersteig der gegenüberliegenden Seite auf den Ordnungsamtsmitarbeiter zu, so dass dieser zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nachdem es zu einem kurzen Streitgespräch zwischen den beiden Parteien gekommen war, setzte der Dinklager seine Fahrt fort.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 27. April 2022, gegen 17.30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad die Herzogstraße in Richtung Eleonorengraben. In Höhe der Kreuzung zum Eleonorenring kam er mit seinem Krad ins Schleudern und stürzte. Hierbei rutschte er gegen den PKW eines 18-jährigen Friesoythers, der die Herzogstraße in Richtung Altenend befuhr und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 31-jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

