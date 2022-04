Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bühren - Diebstahl

In der Nacht auf Freitag, 29. April 2022, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw, welcher in der Straße Taun Vörmann stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbrüche auf landwirtschaftlichen Betrieben

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. April 2022, 22.00 Uhr und Donnerstag, 28. April 2022, 6.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen das Schloss zu einer Werkstatt eines landwirtschaftlichen Gehöfts im Tebbenweg auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Außerdem wurde in einer Kartoffelhalle des Betriebs ein Tresor angegangen und Bargeld entwendet.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. April 2022, 20.00 Uhr und Donnerstag, 28. April 2022, 7.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Hof und entwendeten diverse Werkzeuge. Zudem wurde aus einer Wechselkasse Bargeld entnommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Farbschmiererei / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Unbekannte Personen sprühten in der Zeit zwischen Mittwoch, 27. April 2022, 17.00 Uhr und Donnerstag, 28. April 2022, 7.00 Uhr u.a. ein Hakenkreuz in roter Farbe auf das Pflaster und an das Mauerwerk einer Oberschule in der Quakenbrücker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Beleidigung und Körperverletzung

Am Donnerstag, 28. April 2022, um 14.30 Uhr, beleidigte eine bislang unbekannte Autofahrerin aus dem Fenster heraus zwei 12-jährigie Mädchen aus Cloppenburg, die mit ihrem Skateboard auf dem Radweg im Lankumer Ring unterwegs waren. Kurz darauf hielt die Autofahrerin am Fahrbahnrand der Emsteker Straße an und stieg aus. Dann schrie sie die Kinder an und schubste eines der Mädchen. Nachdem die Kinder die Polizei rufen wollten, entfernte sich die Frau mit ihrem Pkw. Die Frau wurde beschrieben als ca. 18 bis 19 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Sie habe weiße Schuhe, eine schwarze Hose und einen blauen Pullover getragen. Auffällig seien Piercings im Gesicht, insbesondere im Bereich Nase und Mund, gewesen. Außerdem trug sie diverse Ohrringe. Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Es soll eine unbekannte Person auf dem Beifahrersitz gesessen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 28. April 2022, gegen 10.00 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Sattelschlepperfahrer auf der Kaiforter Straße. Im Begegnungsverkehr stießen er und ein anderer Sattelzug mit den Außenspiegeln zusammen. Der Fahrer des Sattelzugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr Richtung Sandrocken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 28. April 2022, um 12.50 Uhr, wollte ein 62-jähriger Autofahrerden aus dem Saterland von einem Grundstück auf die Sevelter Straße abbiegen und in Richtung Süden fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem von rechts kommenden und bevorrechtigten 56-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Cloppenburg. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 28. April 2022, um 15.30 Uhr, fuhr eine 46-jährige Frau aus Löningen mit ihrem Pkw auf der Lodberger Straße. An der Kreuzung zur Lagestraße kollidierte sie mit einer von rechts kommenden 15-jährigen Fahrradfahrerin aus Löningen. Bei dem Unfall wurde die Jugendliche leicht verletzt.

Lindern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Lindern und ein 18-jähriger Autofahrer aus Löningen fuhren am Donnerstag, 28. April 2022, um 15.25 Uhr, in der Reihenfolge auf der Ermker Straße. Im Kreuzungsbereich zur Linderner Straße musste der 58-jährige Autofahrer verkehrsbedingt anhalten. Der 18-jährige Autofahrer fuhr schließlich auf das stehende Fahrzeug auf. Der Mann aus Lindern wurde leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 28 April 2022, um16.50 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Cloppenburger die Hauptstraße mit seinem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Varrelbusch. Eine 54-jährige Böselerin fuhr mit ihrem Auto vom Parkplatz eines dortigen Grundstückes nach links auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Cloppenburger. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 28. April 2022, gegen 19.00 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw die Vahrener Straße vom Innenstadtbereich in Richtung Galgenmoor. Eine 13-jährige Fahrradfahrerin fuhr auf dem Fahrradweg an der Vahrener Straße in entgegengesetzte Richtung. An einer Querungshilfe fuhr die Fahrradfahrerin über die Fahrbahn, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Autofahrer aus Cloppenburg, wobei die Fahrradfahrerin verletzt wurde.

