Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an Gütersloher Raststätte - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Donnerstagnacht (07.07., 01.55 - 02.10 Uhr) in das Fast-Food-Restaurant an der Gütersloher Raststätte (Gütersloh Süd) der Autobahn A2 eingebrochen.

Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher eine Hintertür auf und gelangten so in das Gebäude. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Im Inneren brachen die Täter Schränke sowie auch einen Geldautomaten auf. Zum Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell