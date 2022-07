POL-GT: Eigentümer gesucht - Mountainbike in Halle sichergestellt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagabend (05.07., 17.15 Uhr) erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis über eine Auseinandersetzung zweier Personen am Brockweg, bei welcher ein 60-jähriger Mann verletzt wurde. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer aus Gütersloh (72 und 60 Jahre alt) zunächst in einen verbalen Streit. Aus einem kurzen Disput wurde eine körperliche ...

mehr