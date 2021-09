Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebin wird renitent

Unerkannt konnte die Diebin am Mittwoch in Ulm flüchten.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr sah eine Zeugin die Frau in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße. Die kam aus einer Umkleidekabine und hatte zwei prall gefüllte Taschen bei sich. Die Unbekannte warf noch etwas in einen Mülleimer. Die Zeugin wollte einen Blick in die Taschen werfen, was von der Unbekannten verweigert wurde. Sie entfernte sich schnellen Schrittes. Auf Höhe eines Parkdecks versuchte eine weitere Zeugin die Unbekannte aufzuhalten. Die stieß eine Tasche gegen die Zeugin und flüchtete. Eine Tasche ließ sie zurück. Darin befand sich ein Bademantel aus dem Geschäft. In dem Mülleimer befanden sich mehrere Etiketten von Kleidungsstücken. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1819926

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell