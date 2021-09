Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht rechts gefahren

Zwei Radler stießen am Mittwoch in Biberach zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 9-Jähriger mit seinem Rad auf einem Fuß- und Radweg zwischen der Georg-Schinbain-Straße und Straße Fünf Linden. In einem Kurvenbereich fuhr schnitt er die Kurve und stieß mit einer 73-jährigen Radlerin zusammen. Bei dem Unfall stürzten Beide von ihren Rädern. Der 9-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 73-Jährige blieb unverletzt. An den Rädern entstand geringer Sachschaden.

