Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Riedlingen - Haltendes Auto übersehen

Zwei Personen wurden am Mittwoch bei einem Unfall in Riedlingen leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung Göffinger Straße / Daimler Straße. Ein 72-Jähriger hielt dort an einer roten Ampel. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr der Fahrer des VW los. Dahinter kam ein 38-Jähriger mit seinem DAF Laster. Der hatte wohl nicht bemerkt, dass der VW angehalten hatte und erst los fuhr. Er konnte nicht mehr halten und fuhr dem VW in das Heck. Durch den Aufprall erlitt der VW Fahrer und sein 45-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den kaputten VW.

+++++++ 1822375

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

