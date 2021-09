Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Senior auf Irrwegen

Hohen Sachschaden richtete ein 90-Jähriger am Mittwoch in Schlat an.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr war der Autofahrer in einem Hof in der Hauptstraße um Obst zu kaufen. Nachdem er die Ware bezahlt hatte, fuhr der 90-Jährige wieder von dem Grundstück. Dabei beschleunigte er sein Fahrzeug, fuhr quer über die Fahrbahn und den Gehweg und prallte gegen einen Schaukasten. Die Kinder die davor standen, waren ausgewichen und blieben deshalb unverletzt. Hinter dem Schaukasten stand ein Verteilerkasten eines Telefonanbieters, der aus dem Sockel gerissen wurde. Der Senior legte den Rückwärtsgang ein, beschleunigte und durchfuhr den Verkaufsstand, wo er vorher die Zwetschgen gekauft hatte. Dabei streifte er einen VW-Bus. Erst ein Scheunentor stoppte den Daihatsu zunächst. Danach legte der 90-Jährige wieder den Vorwärtsgang ein und fuhr in Richtung Göppingen. Dabei streifte er einen BMW und prallte bei der Rommentaler Straße in einen Mercedes. Die Wucht des Aufpralls schob den Daimler gegen eine Gartenmauer. Das Fahrzeug des Unfallverursacher drehte sich und prallte gegen einen Opel. Der Senior trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Er kam in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Mercedesfahrer und eine 27-jährige Mitinsassin trugen leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten auch sie in Kliniken. Der Mercedes und der Daihatsu waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper nahmen die Fahrzeuge mit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. Möglicherweise könnte auch eine plötzlich aufgetretene Gesundheitsstörung des Seniors zu dem Unfall geführt haben.

++++1822552

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

