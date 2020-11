Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbruch; Auseinandersetzungen; Einbruch; Brand einer Gartenhütte; Tischtennisplatten zerstört; Verkehrsunfall

ReutlingenReutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Geldbeutel aus Fahrzeug gestohlen

Am Sonntagabend hatte es ein Unbekannter in der Eichendorffstraße auf eine Geldbörse abgesehen, die sichtbar im Innenraum eines abgestellten VW Touran lag. Der Täter schlug in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr die Scheibe der Fahrertür ein und griff sich im Anschluss den Geldbeutel aus dem Seitenfach. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden unter anderem Bargeld und zwei Bankkarten erbeutet. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ht)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auseinandersetzung am Bahnhof (Zeugenaufruf)

Ein 16-Jähriger und zwei 17-Jährige sind am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, an einer Bushaltestelle am Bahnhof Echterdingen offenbar von drei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die mutmaßlichen Angreifer sollen das Trio angesprochen und dem 16-Jährigen unvermittelt einen Faustschlag gegen den Kopf verpasst haben. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, bei der einer der 17-Jährigen auch mit einem Messer verletzt wurde. Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Hauptstraße, stiegen dort in einen schwarzen SUV und fuhren in Richtung Autobahn davon. Die beiden 17-Jährigen wurden vom Rettungsdienst nach ersten Erkenntnissen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer zwischen 18 und 20 Jahren. Sie sollen zwischen 175 und 185 Zentimeter groß und schlank sein. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet. Alle drei sollen einen Bart getragen haben. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen unter Telefon 0711/ 903770 entgegen. (rn)

Wernau (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend in einer Pension in der Köngener Straße ereignet hat. Gegen 20.50 Uhr war es dort zwischen drei Bewohnern offenbar zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die in Handgreiflichkeiten mündeten. Ein 48-Jähriger erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und kam in eine Klinik. Ein aggressiver und stark alkoholisierter, 26 Jahre alter Bewohner, der ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, musste im Anschluss in Gewahrsam genommen werden. Weil die Beamten auf dem Weg zum Polizeirevier gesundheitliche Probleme bei dem Mann feststellten, alarmierten sie nochmals den Rettungsdienst. Dieser brachte auch den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang der Auseinandersetzung aufgenommen. (rn)

Ostfildern-Nellingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus in der Parksiedlung ist am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zum Gebäude in der Lindenstraße. Im Inneren suchte er nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde ist allerdings noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen (ES): Mann am Bahnhof geschlagen

Ein Mann ist am späten Sonntagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz von mehreren Personen geschlagen worden. Gegen 17.30 Uhr schlugen zwei Männer und eine Frau auf den 34-Jährigen ein, der durch die Schläge zu Boden ging. Auf dem Boden liegend traten sie mit Füßen auf ihr Opfer ein. Mehrere Passanten beobachteten dies und kamen dem 34-Jährigen zu Hilfe. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Schläger in unbekannte Richtung weggelaufen. Von ihnen liegt noch keine konkrete Personenbeschreibung vor. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den leicht verletzten Mann. (ms)

Deizisau (ES): Gartenhütte abgebrannt

Eine Gartenhütte ist im Laufe des Wochenendes im Gewann Körschfeld bei Deizsiau abgebrannt. Ein bislang unbekannter Täter setzte in der Zeit von Samstag, 9.30 Uhr, bis Sonntag, zehn Uhr, die als Heulager dienende Hütte in Brand. Der Besitzer bemerkte am Sonntagvormittag die ausgebrannte Gartenhütte. Der Schaden beläuft sich auf über 6.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wernau (ES): Tischtennisplatten zerstört (Zeugenaufruf)

Im Laufe des Wochenendes sind zwei Tischtennisplatten zerstört worden. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, hoben bislang unbekannte Täter die schweren Platten hoch und ließen sie zu Boden fallen. Hierdurch zerbrachen sie in mehrere Einzelteile und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Spielgeräte befanden sich auf dem Schulhof der Realschule in der Adlerstraße sowie auf einem Spielplatz im Mörikeweg. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 erbeten. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Unfall mit Gegenverkehr

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bickelsberg und Leidringen ist es am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Kurz vor 10.30 Uhr geriet ein 71-Jähriger mit seinem Opel zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Opel, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision, bei der ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein dürfte, waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der 71-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (mr)

